أحمد حاتم وأروى جودة ضمن أعضاء لجنة تحكيم "كلاكيت"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعلنت منصة تطبيق كلاكيت عن إطلاق كلاكيت Filmmaking Bootcamp في دورته الأولى، وتم الإعلان عن تفاصيله في مؤتمر صحفي، على أن تنطلق فعالياته 31 مارس الجاري.

تهدف المبادرة لتشجيع الفنانين الشباب الطموحين في دخول مجال صناعة الأفلام والسينما، والراغبين في التعلم بشكل احترافي من ألمع أساتذة المجال. وقد حازت المبادرة على دعم مجموعة من الشركات المعروفة، والمهتمة بصناعة السينما بينها شركات إنتاج وتوزيع كبرى.

ويتضمن برنامج المبادرة 3 أيام من ورش وتدريبات مكثفة بالتعاون مع مجموعة من أهم الأسماء في مجال صناعة السينما، والتي ستتاح حصرياً على تطبيق كلاكيت.

ويتألف البرنامج من: ورشتين عن الإخراج وإدارة الممثلين للمخرج هادي الباجوري، ورشة كتابة السيناريو للسيناريست تامر حبيب، ورشة عن التصوير السينمائي لمدير التصوير أحمد المرسي، ورشة التأليف الموسيقي للموسيقار هشام نزيه، ورشة عن تصميم الأزياء السينمائية لمصممة الأزياء ريم العدل، ورشة إشراف فني وديكور لمصمم الديكور محمد عطية، وورشة المونتاج وما بعد الإنتاج للمونتير كمال الملاخ.

وعقب انتهاء جدول الورش والتدريبات، تبدأ فعاليات مسابقة كلاكيت للأفلام القصيرة على مدار 48 ساعة، والتي سيتم اختيار 10 فرق فقط للمشاركة بها من المتقدمين، ويتم الإعلان عن 3 فائزين بثلاث جوائز تقديرية ومالية في نهاية المسابقة، حيث يتم اختيار الفائزين من قبل لجنة تحكيم يرأسها المخرج الكبير يسري نصر الله، وتضم الفنان الشاب أحمد حاتم، الفنانة أروى جودة، والكاتبة إنجي القاسم كأعضاء لجنة تحكيم.

كلاكيت هي منصة رقمية تربط صناع الأفلام والعاملين بقطاع الإبداع ليتواصلوا، يجدوا فرص عمل، مواهب في التمثيل وصناعة الافلام، إيجار مواقع تصوير، وتقدم أيضاً محتوى تعليمي في مجال السينما والإبداع. انطلق تطبيق كلاكيت رسمياً ليشارك في الدورة الرابعة بمهرجان الجونة السينمائي الدولي بشراكة جيميناي أفريقيا، كما شارك في الدورة 42 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي كراعي في مسابقة أيام القاهرة السينمائية.