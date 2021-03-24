وزيرة الثقافة تكرم لوكا عبد النور أول مصرى يشارك فى مسابقة للباليه بسويسرا (صور)

ياسر رشاد - القاهرة - كرمت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، عارض الباليه الشاب لوكا عبد النور البالغ من العمر17 عاما وذلك لحصوله على المركز الثاني فى مسابقة بري دى لوزان بسويسرا، والتي تعد من اهم مسابقات البالية في العالم، حيث يعد اول مصرى يتم اختياره للمشاركة فى المنافسات التى جمعت افضل 20 متخصص حول العالم، وذلك في حضور والديه مع الدكتور مجدي صابر رئيس دار الاوبرا المصرية .

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وجهت عبد الدايم التهنئة للوكا وقالت انه نموذج مشرف للموهوبين الشباب الذين يفخر بهم الوطن ، واضافت ان

فوزه بالجائزة ياتى بمثابة اعلان عن انضمام سفيراً جديداً لقوى مصر الناعمة بالخارج وتعبيراً عن التميز المصرى عالميا فى مختلف المجالات ، واكدت خصوبة ارض مصر الابداعية التى باتت مصدرا للريادة منذ اقدم العصور، كما أشادت برعاية اسرته لموهبته من بداياته وتشجيعهم له علي الاحتراف رغم صغر سنه .

يذكر ان لوكا عبد النور مواليد عام 2003 ، التحق باحدى المدارس الدولية ثم ظهرت مهاراته الجسدية التى اهلته للدراسة بعدد من الاكاديميات المتخصصة فى فن الباليه بكل من مصر

، سويسرا ، المجر وتتلمذ على يد مجموعة من اهم العارضين فى العالم.

كما شارك فى الكثير من ورش العمل منها فصول الماجيستير ببراغ - ورشة عمل مع فرانسيسكو انورما – دورة الربيع بمدرسة البالية الدولية بميونخ - دورة صيفية بأوبرا ولاية فيننا - منح طويلة الأمد بأكاديمية تاز بزيورخ ( سويسرا ) - دورة بأكاديمية اميره ( اليونان ) – دورة باكاديمية الرقص المجرى ومدرسة ميونخ الدولية للباليه وغيرها ، شارك فى العديد من العروض الكلاسيكية والمعاصرة على مختلف المسارح بالدول التى درس بها .

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