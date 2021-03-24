بكليب رومانسي .. أبو يطرح أحدث أعماله 1000 احتمال (فيديو)

ياسر رشاد - القاهرة - طرح المطرب أبو، أحدث أغنياته والتي تحمل اسم 1000 احتمال على طريقة الفيديو كليب، عبر موقع الفيديوهات الأشهر عالمياً "يوتيوب".

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وتقول كلمات الأغنية:

"وانا كل ماقوله يا قلبى خلاص سيبها وامشى.. يرجع يتغير يتحير يبدل حالى مانامشى.. مش عارف ليه تنساها.. طب ما خلاص تستناها.. مش دى اللى اتمنيتها

كتير"..

من كلمات منة القيعى، ومن ألحان أبو، وتوزيع موسيقى بيشوى جورج، وإخراج محمد عطوة، ومن إنتاج شركة "جاما ميوزيك" للمنتج محمد جابر.

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