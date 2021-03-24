خديوي اللي مالوش كبير .. أحمد العوضي من كواليس مسلسله الرمضاني

ياسر رشاد - القاهرة - يخوض الفنان أحمد العوضي الماراثون الرمضاني المقبل 2021، خلال مسلسل "اللي مالوش كبير"، من بطولة النجمة ياسمين عبد العزيز .

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وشارك "العوضي" جمهوره ومتابعيه، صورة جديدة من كواليس تصوير المسلسل، والذي يجسد من خلاله شخصية "الخديوي"، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، حيث ظهر كما عودنا ف أدوار

الأكشن التي قدمها من قبل.

مسلسل "اللى ملوش كبير" تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، وخالد الصاوى، ودينا فؤاد، وأحمد سعيد عبد الغنى، ودنيا عبد العزيز، ومحمود حافظ، وإيمان السيد، وأحمد عبد الله محمود، ومحمد عبد العظيم، ومحمود ياسين.

يذكرأن ، الفنان أحمد العوضي كان قد شارك في الماراثون الرمضاني الماضي، من خلال مسلسل "الاختيار" مع النجم أمير كرارة، وقدم شخصية الإرهابى هشام عشماوى، وشارك في بطولته كل من محمد امام، محمد رجب، صلاح عبد الله، حازم سمير، عمرو سعد، آسر ياسين، وعدد كبير من النجوم، تأليف باهر دويدار، اخراج بيتر ميمى.

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