آمال ماهر تعلن تعرض حساباتها للاختراق (تفاصيل)

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت المطربة آمال ماهر، تعرض حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي للاختراق، وذلك من خلال تدوينة عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات الأشهر عالميًا "تويتر".

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وكتبت "آمال" خلال التدوينة: "حاليًا حساباتي الرسميةعلى السوشيال ميديا تتعرض لهجوم كبير بطرق غير شرعية، وكذلك موقعي الرسمي بغرض إغلاق الموقع وكل حساباتي،

ويتم اتخاذ الإجراءات القانونيةضد كل من يقوم بهذا".

يذكر أن آخر اصدارات المطربة آمال ماهر، أغنية "اللي قادرة" من كلمات نادر عبدالله، ألحان وتوزيع خالد عز، وهي أغنية تتر مسلسل "ليه لأ"، والمسلسل من تأليف مريم نعوم، وإخراج مريم أبوعوف وبطولة أمينة خليل.