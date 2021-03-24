نسل الأغراب واللي مالوش كبير..أبرز قصص الشر في دراما رمضان2021

ياسر رشاد - القاهرة - بدأ العد التنازلي لبدء الماراثون الدرامي لرمضان 2021، وعرض معظم نجوم الشاشات الدرامية أعمالهم، عبر حساباتهم المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي".

انضم للقائمة الرمضانية، مساء أمس، مسلسلي "اللي مالوش كبير، نسل الأغراب"، اللذان يدخلان في بند (قصص الشر)، فتم طرح البومو الخاص لهما، وتصدر الأخير محركات البحث المختلفة، إضافة إلى حصوله على المركز الأول في صدارة موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

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المسلسل من بطولة" مى عمر، ودياب، وفردوس عبدالحميد، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، أحمد فهيم "، من تأليف وإخراج

محمد سامي.

يعتبر"نسل الأغراب"، هو التعاون الأول بين كرارة والسقا في الدراما، بعد ظهورهما السينمائي من خلال فيلم "هروب اضطراري"، ويقدمان دور أشقاء من نفس الأب، ويدور بينهما عدد من المشاكل والصراعات.

ويشهد المسلسل الظهور الأخير للفنانة الراحلة أنعام الجربتلي، حيث ظهرت في البرومو الدعائي له، ولم تستكمل مشاهدها فيه، ليكون هو آخر محطاتها الفنية التي لن تشاهدها.

إضافة إلى مسلسل "اللي مالوش كبير"، من بطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، بجانب"محمود حافظ، خالد الصاوي، دنيا عبدالعزيز، أحمد

عبدالله محمود، أحمد سعيد عبدالغنى، إيمان السيد، تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري".

تضمن البرومو صراع كبير تعيشه "غزل" التي تقوم بدوره ياسمين عبد العزيز، وتتحدى "الخديوي" في عدد من المواقف التي تجمعهما.

وسبق وشارك الفنان أحمد العوضي الفنانة ياسمين عبدالعزيز بطولة مسلسل "لآخر نفس" ، تأليف أمين جمال وعبد الله حسن.

شارك العوضي في الموسم الرمضاني الماضي، من خلال مسلسل "الاختيار" مع مجموعة من أبرز نجوم الدراما"أمير كرارة، أحمد العوضي، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم أحمد السقا، محمد عادل إمام، إياد نصار، آسر ياسين، ماجد المصري، محمد رجب، سيناريو وحوار باهر دويدار، إخراج بيتر ميمي.

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