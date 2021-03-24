أحمد السقا وأمير كرارة حديث السوشيل ميديا بفيديو إعلان مسلسلهما الجديد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: كشف المنتج تامر مرسي، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن البرومو الرسمي لمسلسل “نسل الأغراب”.

وكتب تامر عبر حسابه الرسمي على موقع “فيسبوك”: “نسل الأغراب، حصريا على قناة أون، رمضان 2021 إن شاء الله، سينرچي، المتحدة”.

كذلك شوّق النجمان أحمد السقا وأمير كرارة الجمهور للمسلسل وتصدّرا التراند على السوشيال ميديا بعد ظهور إطلالتهما والشخصيتين التي ظهرا فيها الإعلان.

ويشارك السقا وكرارة في “نسل الأغراب” مجموعة من النجوم من بينهم مي عمر، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، فردوس عبد الحميد، أحمد مالك، أحمد داش، ريم سامي، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي.