بعد اتهامها بالبخل.. كايلي جينر تدافع عن نفسها بقوة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: لا تزال نجمة تلفزيون الواقع كايلي جينر تتعرض لهجوم كبير على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ان طلبت من متابعيها التبرع لتغطية تكاليف عملية جراحية في الدماغ لخبير تجميل يدعى صموئيل، بعد إعلانها عن تبرعها بخمسة آلاف دولار أميركي فقط من المبلغ المطلوب والتي تصل قيمته الى 120 ألف دولار.

وبعد جدل كبير واتهامها بالبخل، ردّت جينر على الضجة قائلة: “سام ليس خبير المكياج الخاص بي، وللأسف لا تجمعنا أي علاقة شخصية الآن، لكنني تعاونت معه قبل عدة سنوات وكان شخصاً لطيفاً فقررت مساعدته”.

وأوضحت أن “خبير التجميل الخاص بي آريل أخبرني عن حاجته للمساعدة من أجل عملية جراحية، فاتصلت به على الفور لمعرفة التفاصيل”.

وأضافت: بعدما علمت بتفاصيل الحادث، زرت موقع التبرع الخاص بسام الذي أنشأته عائلته وتم ضبطه على مبلغ 10 آلاف دولار، وكان قد وصل 6 آلاف، وأنا تبرعت بـ 5000 دولار لمساعدتهم على الوصول إلى هدفهم، ونشرت القصة عبر حسابي لحث من يستطيع المشاركة في التبرع”.

نجحت عارضة الأزياء العالمية في توضيح ما حصل ونفت تهمة البخل التي رافقتها لفترة، مؤكدة أنها قدمت مساعدة إنسانية لخبير التجميل دون أي مقابل.