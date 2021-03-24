بالصور – نوال الزغبي بإطلالة متألقة في شوارع بيروت

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــرد: شغلت النجمة اللبنانية نوال الزغبي المتابعين في الآونة الأخيرة بإطلالات مختلفة ومتجددّة رافقت إطلالاتها عبر وسائل الإعلام بعد إطلاق أغنيتها الجديدة “عقلي وقف”.

وبعد عدّة اطلالات اتّسمت بالبساطة والأناقة معًا، نشرت نوال الزغبي صورًا جديدة التقطت لها في شوارع بيروت، وظهرت فيها بلوك كاجوال في غاية الأناقة.

وكانت نوال الزغبي قد أعلنت منذ أيام عن أنها بدأت التحضير لأغنية جديدة ستطرحها في الفترة المقبلة.

نفيد بالذكر أن نوال تواصل حصد نجاح كليب أغنية “عقلي وقف” الذي تعاونت فيه مع المخرج فادي حداد، حيث حقق العمل ما يقارب الـ5 ملايين مشاهدة في شهر واحد.

وأغنية “عقلي وقف” من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع، وميكس، وماستر وسام عبد المنعم.