مستشار السيسي يهاجم “رامز مريض نفسي”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــــرد: هاجم الدكتور أحمد عكاشة أستاذ الطب النفسي ومستشار رئيس الجمهورية المصرية عبد الفتاح السيسي للصحة النفسية، الموسم الجديد من مقالب الفنان المصري رامز جلال، بسبب عنوانه “رامز مريض نفسي”.

وقال في بيان له إن هذه التسمية إذا كانت معتمدة لا تصح إطلاقاً، معتبراً أنّ هدفها فقط إثارة السخرية والتنمر على المريض النفسي، داعياً “القائمين على هذا البرنامج ليحاربوا من أجل إزالة الوصمة عن المريض النفسي”.

وأضاف: “نحن نشاهد أفلاماً أجنبية، حيث لا يمكن أن يظهر المريض النفسي كمادة للسخرية أو مادة للضحك، فهذا عمل غير خلّاق وغير حضاري”.

ولفت أستاذ الطب النفسي إلى أنّه من كل أربعة أشخاص موجودين في العالم، أحدهم يعاني من مرض نفسي وأن عدد المرضى النفسيين في العالم زاد كثيراً في ظلّ جائحة كورونا.

وتساءل: “هل في الوقت الذي يفترض أن نقف فيه إلى جانب المريض النفسي، نتنمر عليه ونسيء إليه بتسمية البرنامج بهذا العنوان الذي يبرر تصرفاته غير الطبيعية بأنه مريض نفسي؟”.

وختم أحمد عكاشة: “هذا البرنامج غير علمي، المريض النفسي مثله مثل المريض العادي، لأن معظم الأشياء التي يعاني منها تكون داخلية ولا يعبّر عنها، ولكن بالفحص يستطيع المتخصصون تحديد إذا كان مريضاً نفسياً أم لا (…) البرنامج بهذا الاسم إهانة شديدة لملايين من البشر”.