المخدرات تودي بحياة بوبي براون جونيور والشرطة تفتح تحقيقاً جنائياً

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــــرد: أعلنت شرطة لوس أنجلس تقرير الطب الشرعي في وفاة نجل المغني الشهير بوبي براون، بوبي براون جونيور، الذي فارق الحياة عن عمر يناهز 28 عاماً في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي في منزل والده من دون الكشف عن حقيقة ما حدث.

وأظهر تشريح جثة الشاب أنّه توفي نتيجة جرعة زائدة من الكوكايين والفنتانيل والكحول، بحسب موقع “الدايلي ميل” البريطاني، في الوقت الذي أعلنت فيه أسرته أنه كان يعاني من أعراض شبيهة بالإنفلونزا من دون التأكد إن كان مصاباً بفيروس كورونا.

وأفادت الشرطة حينها أنه لم توجد أدلّة في مكان الحادث تشير إلى أنه قُتل عمداً، إلا أنهم لم يعثروا على مخدرات في مكان الحادث، الأمر الذي أثار العديد من الشكوك. وبعد صدور تقرير الطب الشرعي، قررت الشرطة فتح تحقيق جنائي في قضية وفاته المثيرة للجدل.

وأفادت مصادر أمنية لموقع “تي إم زي” الأميركي أنّ شرطة لوس أنجلس كانت تنظر إلى القضية على أنها جريمة محتملة منذ البداية بسبب تورط المخدرات، ناهيك عن النوع المحدد (البيركوسيت والكوكايين).

وقال رجال الشرطة إن المخدرات التي تباع في الشوارع، مثل التي تم ذكرها أعلاه، غالباً ما يتم خلطها مع الفنتانيل بسبب سعره الزهيد وسهولة تعلّق المدمنين فيه، وهذه كانت حال بوبي جونيور، حيث وَجَد اختبار السموم المادة المميتة في دمه.

الشاب الراحل، هو الأخ غير الشقيق لبوبي كريستينا براون، الابنة الوحيدة للمغنية الشهيرة الراحلة ويتني هيوستن وبوبي براون، التي عثر عليها بدورها فاقدة الوعي في حوض الاستحمام في منزلها عام 2015، ونقلت إلى المستشفى حيث توفيت عن عمر 22 عاماً، بعد 6 أشهر في غيبوبة نتيجة الحادث.