كيم كارداشيان تستعيد ذكريات الطفولة مع كيندال: “ظنّ الناس أنها ابنتي”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: توجّهت كيم كارداشيان (40 عاماً)، يوم الأحد إلى صفحة عطورها الرسمية في إنستغرام KKW Fragrance للترويج لأحدث تعاون لها مع شقيقتها كيندال جنير (25 عاماً)، في مقطع فيديو قصير تم نشره في الصفحة، شاركت نجمة تلفزيون الواقع وعارضة الأزياء بذكريات من طفولتهما، بما في ذلك كيف كان يظنّ الناس أنّ كيم هي والدة كيندال!

وتذكرت كيم: “عندما ولدت وحين كانت تبلغ من العمر أقل من عام، اعتدت أن أهتم بها طوال الوقت عندما كان عمري 16 عاماً”، مشيرة إلى أن كريس جنير وكيتلين جنير (بروس جنير سابقاً) كانا يعملان بلا كلل حينها.

وتابعت: “كان علي جرّها معي في عربة الأطفال أينما أذهب واعتقد الجميع أنها ابنتي. كنت كبيرة جداً واعتقد الجميع أنها ابنتي وأحببت ذلك سرياً”، وأضافت مازحةً: “والآن يعتقدون أننا توأمتان. أنا فقط أمزح”.

وأعلنت كيم للمرة الأولى عن تعاونها مع كيندال في 18 آذار (مارس) ناشرةً سلسلة من الصور المذهلة للحملة في مواقع التواصل الإجتماعي.