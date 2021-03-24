بعد التمثيل.. أسيل عمران تقتحم عالم الأزياء

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: كشفت الفنانة السعودية أسيل عمران عن بدء مرحلة جديدة من حياتها حيث أعلنت أنها تعتزم دراسة تصميم الأزياء.

وهذا ما أشارت إليه في تعليق على صورة نشرتها على حسابها الخاص على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” وكتبت: “حلم سنين اليوم الحمدلله أخذت أول خطوة في دراسة تصميم الأزياء. كان دايماً حلمي وبسبب الشغل والظروف المادية كان في مرحلة بالنسبة لي صعب التوفيق بينهم… ما كنت أتكلم كثير عنه بس القريبين مني كانو يعرفون أي قد أنا تمنيت هاللحظة وأخذت قرار هالسنة إني أنطلق ومثل ما حققت أحلامي بمجالات ثانية. يا رب يقدرني أجتهد في الدراسة وأوصل”.

وأضافت: “فرحتي بالتسجيل والقبول كانت فوق ما تتخيلوا لدرجة اني بكيت ومسكت نفسي إني ما أتنطط من الفرح في الجامعة قدام المسؤولين زي الهبلة. أهلي وأصدقائي شكراً لأنكم دايماً تشجعوني وتذكروني إني قوية”. وتفاعل معها الكثيرون وانقسموا بين من شجعوها على القيام بهذه الخطوة ومن دعوها إلى عدم إهمال التمثيل لأنه مجال إبداعها على حد تعبيرهم متسائلين عما إذا قررت الاعتزال، علماً أنها تشارك في مسلسل “ممنوع التجول” الذي يتوقع عرضه في رمضان 2021.