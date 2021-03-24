محمد رمضان أول نجم عربي ضمن أحداث اللعبة العالمية "فري فاير"

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دبي: كشفت شركة "غارينا فري فاير" اليوم عن شراكتها مع النجم المصري محمد رمضان، ليكون أحدث سفير لعلامتها التجارية في العالم. لتجمع الشراكة الجديدة بين واحدة من أكثر الألعاب الإلكترونية شهرة مع أحد أكثر النجوم تأثيراً في مصر والعالم العربي.

وسيصبح الفنان محمد رمضان أول نجم عربي على الإطلاق يشارك في تجربة كهذه داخل لعبة فري فاير لتكون له شخصيته الخاصة في منافسة لعبة الباتل رويال الشهيرة. ويمثل هذا التعاون خطوة كبيرة في سجل الشركة العالمية ضمن استراتيجيتها للتواصل مع الشباب في العالم العربي وتصميم اللعبة وعناصرها بشكل يتناسب معهم.

وسيتمكن اللاعبين ومحبي النجم العربي محمد رمضان من اللعب بشخصية الفنان المصري الذي اكتسب شهرة على نطاق واسع بسبب مسيرته التمثيلية الهامة في العديد من الأفلام والمسلسلات العربية مثل "الأسطورة"، "البرنس" "ابن حلال" و"نسر الصعيد". كما أصبح مؤخرًا شخصية بارزة في مجال الفن والموسيقى في أغاني مثل " Number 1" و"مافيا" و"الملك" و"يا حبيبي" وأغنيته الأخيرة "البطل"، وغيرها الكثير مما ساهم في بناء قاعدة جماهيرية كبيرة للنجم العربي. وستشارك الشركة العالمية المزيد من التفاصيل حول الشراكة قريباً.

