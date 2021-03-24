شكرا لقرائتكم خبر عن عمر كمال عن الهجوم عليه بعد صورته مع مبروك عطية: "أنا مش وحش للدرجة دى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رد الفنان عمر كمال، على الانتقادات التى وجهت له بعد نشره صورة من حلقة مع الدكتور مبروك عطية فى برنامجه الجديد، المقرر عرضه في رمضان المقبل.

وكتب عمر كمال، عبر حسابه على فيس بوك: "أتصورت صورة وأتشرفت بده مع فضيلة الشيخ مبروك عطية فى لقاء هيتذاع معاه فى رمضان إن شاء الله وحلقة كلها خير وكلام محترم".

وتابع عمر في حديثه: "كلام الناس وتعليقاتهم حسستني أنه متصور مع كافر أو مرتد أو إنسان لامؤاخدة وهيدنس الشيخ وكومنتات إزاى ده يتصور مع ده مع أنى مش وحش للدرجة ديه زى".

واستكمل: "بالظبط ما خلونى أبطل أفكر أصلى فى المسجد أول ما أخش بحس إنى إنسان منبوذ والناس بتبصلى بصة غريبة لدرجة سمعت واحد بيقول للتانى اقف جمبه انت لأحسن ربنا ميتقبلشى منى صلاة، ومش بقول انى مقطع السجادة أنا زى أى إنسان بيقطع فى الصلاة وبيرجع بس ساعات ببقى حابب أدخل المسجد وفعلا بطلت ده من الناس".