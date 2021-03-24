شكرا لقرائتكم خبر عن معز مسعود معلقا على صورته برفقة حلا شيحة وأبنائه: مع حبايب القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الداعية معز مسعود عن أحدث صورة له بصحبة زوجته الفنانة حلا شيحة، وذلك من خلال حسابه الرسمى على موقع إنستجرام، حيث ظهر الثنائى معاً بصحبة أبناء كل منها، وعلق عليها بكتابة "مع حبايب القلب ربنا يبارك لنا ولكم فى أولادنا جميعاً".

ولا تعد تلك هى المرة الأولى الذى يظهر فيها الثنائى معاً بصحبة أبناء كل منها، حيث سبق وقاما بنفس الأمر قبل أسبوعين، من خلال صورة نشرتها الفنانة حلا شيحة عبر إنستجرام آنذاك وكتبت بخصوصها "الحمد لله يوم جميل مع العيلة، ربنا يحفظ لنا ولكم ولادنا جميعاً".



حلا شيحة ومعز مسعود

وكان الثنائى معز مسعود وحلا شيحة احتفلا بعقد قرانهما في الشهر الماضى، وتحديداً في يوم التاسع من فبراير.

وبدأت قصة حب حلا شيحة ومعز مسعود منذ عدة أشهر وطالت الشائعات حلا وقتها، لكنها لم تعلق بالإيجاب أو بالنفى، فيما ظهرت قصة حبهما يوم 13 يونيو عندما نشر الداعية معز مسعود، عبر حسابه "إنستجرام"، صورة له ممسكا جيتارًا، لنجد حلا شيحة تعلق قائلة: "هاى معز مين واخد الصورة"، ليرد عليها معز: "شخص مهم أوى".



معز مسعود على انستجرام

وفى يوم 2 ديسمبر الماضى وبعد فترة من الشائعات والأخبار عن ارتباطهما أعلنت النجمة حلا شيحة عن علاقتها مع الداعية الإسلامى معز مسعود، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، بعد إهدائه لها أغنية بصوته بعنوان "المقاتل"، حيث قال "لقد سجلت أغنيتى التى كتبتها عام 2007 وهى إهداء لكى يا فتاة.. رحلتنا واحدة بعيدون عن الجميع الآن".

وأعادت حلا نشر الأغنية، معلقة عليها "أشعر بكل كلمة فى أغنيتك.. نعم رحلتنا واحدة وأنا فخورة أنك كرستها لى.. لديك الكثير لتقدمه.. لا يمكننى الانتظار لرؤية كل شىء".