شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد انطلاق الدورة الـ13 لبانوراما الفيلم الأوروبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت بانوراما الفيلم الأوروبى، فى بيان صحفى عن موعد انطلاق الدورة الثالثة عشر والتى من المقرر انطلاقها فى الفترة من 1 إلى 10 أبريل المقبل، ويعرض خلال البانوراما أفلاما شاركت بالعديد من المهرجانات الدولية الكبرى، وتعرض فى مصر بمشاركة ودعم الاتحاد الأوروبى وسفارات عدة دول أوروبية والمراكز الثقافية، وتحت رعاية وزارة الثقافة وسيتم الإعلان عن كل تفاصيل البانوراما في مؤتمر صحفي سيتم الكشف عن موعده خلال أيام.



بانوراما الفيلم الأوروبي

وعلى مدار 10 أيام متواصلة، تشهد البانوراما عرض 40 فيلماً عبر ثلاثة أقسام، أولها قسم "الأفلام الروائية الطويلة" ويشهد عرض 13 فيلما من بينها"داو ناتاشا"، "الأمل" و "عَرَق"، و يضم قسم"الأفلام التسجيلية" 13 فيلما من بينها "سامدى الصغير" و"فتاة صغيرة" و"الشغب الأبيض"، أما القسم الأخير وهو قسم "مخرجون صاعدون" فيضم 14 فيلما منها "عائلة طبيعية تماماً" و "حياة جنونية" و"رحلة ليلية".

وتقام العروض هذا العام فى احدي سينمات وسط القاهرة والمنيل التى استضافت البانوراما فى أوائل دوارتها، وسط مجموعة من الإجراءات الاحترازية التي تتخذها إدارة البانوراما للوقاية من فيروس كورونا.

وكانت الدورة الـ 13 من بانوراما الفيلم الأوروبى قد تأجل انطلاقها حيث كان من المقرر إقامتها في الفترة من 13حتى 22 يناير الماضي وذلك اتباعا للقرار الوزاري الصادر بشأن وقف المهرجانات والفعاليات للحد من انتشار فيروس كورونا وقتها.