أول تعليق من عمر كمال بعد ظهوره مع مبروك عطية: الناس خلتني أبطل أصلي بالجامع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

أعرب المطرب عمر كمال عن استيائه من ردود الأفعال السلبية التي تلقاها عقب نشر صورته مع الداعية مبروك عطية.

وعلق "عمر"، على الانتقادات من خلال حسابه بموقع "فيس بوك"، قائلًا: "اتصورت صورة وأتشرفت بده مع فضيلة الشيخ مبروك عطية في لقاء هيتذاع معاه في رمضان إن شاء الله وحلقة كلها خير وكلام محترم، كلام الناس وتعليقاتهم حسستني أنه متصور كافر أو مرتد، كومنتات كلها ازاى ده يتصور مع ده!! مع اني مش وحش للدرجة دي".

وتابع: "زي بالظبط ما خلوني أبطل أفكر أصلي في المسجد، أول ما أخش بحس إني إنسان منبوذ والناس بتبصلي بصة غريبة”، متابعا: “لدرجة سمعت واحد بيقول للتاني أقف جمبه أنت لأحسن ربنا ميتقبلشي مني صلاة!!، ومش بقول إني مقطع السجادة أنا زي أي إنسان بيقطع في الصلاة وبيرجع بس ساعات ببقى حابب أدخل المسجد، وفعلا بطلت ده من الناس".

وانتقد العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي ظهور عمر كمال مع مبروك عطية، متسائلين عن سبب هذا الظهور.