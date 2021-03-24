شاهد أحدث ظهور لحلا شيحة ومعز مسعود(صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر الداعية الإسلامي معز مسعود صورة تجمعه بزوجته الفنانة حلا شيحة، من أحدث ظهور لهما، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهر الثنائي في الصورة رفقة أبنائهم، علق :"مع حبايب القلب، ربنا يبارك لنا ولكم في أولادنا جميعًا".

واحتفل الثنائي بعقد قرانهما، 8 فبراير الماضي، بأحد الفنادق الكبرى في القاهرة.

وبدأت قصة الحب بين حلا شيحة ومعز مسعود يوم 13 يونيو، عندما نشر الأخير صورة له بالجيتار عبر حسابه "إنستجرام"، وعلقت "حلا" عليها: "هاي معز.. مين واخد الصورة"، ليرد "معز" عليها : "شخص مهم أوي".

وترددت بعدها وجود علاقة عاطفية تجمع بين حلا ومسعود، ولم يخرج أي منهما لتأكيد أو نفي ذلك.

وعُرض للفنانة حلا شيحة في السباق الرمضاني الماضي مسلسل "خيانة عهد" من بطولة يسرا، وجومانا مراد، وعبير صبري، وبيومي فؤاد وهنادي مهنى وخالد أنور و قمر وسلوى عثمان من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل، وأمين جمال‎، المسلسل من إنتاج العدل جروب‎.