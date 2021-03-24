صور مجمعة.. أحمد الفيشاوي يستعيد ذكريات "الريد كاربت" مع زوجته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

استعاد الفنان أحمد الفيشاوي، ذكرياته على السجادة الحمراء رفقة زوجته نادية الكامل في عدد من المهرجانات المختلفة.

ونشر "الفيشاوي"، مجموعة صور له رفقة زوجته عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وعلق: "السجادة الحمراء زوجتي الحبيبة".

من ناحية أخرى، يستعد الفيشاوي لطرح أحدث أفلامه "30 مارس" بطولة خالد الصاوي، البطولة محمد علي رزق، أحمد خالد صالح، دينا الشربيني، محمد جمعة، وليد فواز، ومن إخراج أحمد خالد موسى.

كما يستكمل الفيشاوي حاليا تصوير مشاهده ضمن أحداث فيلم "ريتسا" بطولة محمود حميدة، يوسف عثمان، ومن إخراج أحمد يسري.