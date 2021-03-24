إصابة عامر خان بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

أصيب النجم الهندي عامر خان، بفيروس كورونا (كوفيد-19)، ويخضع حاليًا للعزل المنزلي.

وبحسب موقع ETIMES، فإن المتحدث باسم خان أصدر بيانًا كشف خلاله عن إصابة نجم بوليود بالفيروس، وقال: "ثبتت إصابة عامر خان بفيروس Covid 19، وإنه في المنزل في الحجر الصحي الذاتي، يتبع جميع البروتوكولات وهو بخير، مطالبا جميع من تواصلوا معه في الفترة القليلة الماضية بالخضوع للاختبارات كإجراء احترازي".

عامر خان قدم العديد من الأفلام التي نالت شهرة عالمية مثل: "Dil Chahta Hai" و "Mann " و " Sarfarosh " و" Like Stars on Earth" و "Delhi Belly" و "PK"، وغيرها من الأفلام.