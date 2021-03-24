كان نفسي أمي تدوق خيري.. محمد منير يروي موقفًا مؤثرًا ليلة وفاة والدته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

قال الكينج محمد منير إن والدته رحلت قبل أن تراه وهو مطرب مشهور وناجح، مؤكدًا إنه كان يتمنى أن تكون متواجدة معه الآن.

وخلال لقائه ببرنامج "صاحبة السعادة"، قال: "أمي ماتت سنة 1983 ومشفتش محمد منير المشهور كان نفسي تكون معايا الأيام دي وتدوق من خيري".

وروى منير موقفًا مؤثرا له ليلة عزائها، قائلًا: "لما أمي ماتت لاقيت نفسي بغني، أدركت إنها ماتت الصبح، وأنا بغني بعد العزا، حتى في اللحظات الحزينة مبيسعفنيش غير إني أغني".

من ناحية أخرى، انتهى محمد منير مؤخرا من تسجيل أول أغانيه في مسلسل "الاختيار 2"، وهي من كلمات الشاعر نصر الدين ناجي، وألحان أحمد فرحات، وتقدم داخل أحداث المسلسل المقرر عرضه في رمضان المقبل، ويقوم ببطولته كريم عبدالعزيز، وأحمد مكي.