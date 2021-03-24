عمرو دياب من حفله الخاص في الشيخ زايد (صور)

ياسر رشاد - القاهرة - شارك الهضبة عمرو دياب، جمهوره، بمجموعة من الصور الجديدة من أحدث حفلاته الغنائية الخاصة، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

أقيم الحفل في إحدى المنتزهات الشهيرة بمنطقة الشيخ زايد، وشهد حضور كبير من محبي دياب، قدم فيه عدداً من أغاني ألبومه الجديد "ياأنا يالاء"، أبرزها"بتهزر، ياأنا يالاء، فاكرني ياحب"، إضافة إلى مجموعة

من أغانيه المفضلة لدى جمهوره"زي ماانتي، ميال، شوقنا، بتحب واحد

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يذكر أن آخر الحفلات الجماهيرية التي قدمها دياب، كانت في دبي، وشهدت حضور كبير، مع تطبيق الإجراءات الوقائية ضد كورونا والإلتزام بقواد التباعد الإجتماعي وتوفير وسائل

التعقيم للحفاظ على سلامة الحضور.

طرح دياب آواخر العام الماضي أحدث ألبوماته "ياأنا يالاء" آواخر العام الماضي، وضم 12 أغنية "يا أنا يا لاء، محسود (مقسوم)، شكراً، عايز أعمل زيك، طبل"، بتهزر، فاكرني ياحب ، وانا معاك، يادلعوا، من العشم، الجو جميل".

ويتعاون عمرو دياب في الألبوم الجديد مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين أبرزهم تامر حسين وتركي ال الشيخ ومحمد يحيى وعادل حقي وإسلام زكي وعزيز الشافعي وخالد عز وتامر عاشور.