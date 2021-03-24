قبل طرحها..تفاصيل أغنية هيثم شاكر الجديدة

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الفنان هيثم شاكر، أحدث أعماله الغنائية "كل الأعذار كذابة"، خلال الايام القليلة الماضية، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

الأغنية من كلمات:هاني سارو، ألحان:أحمد زعيم، كما أعلنا عبر حسابهما الرسمي عبر موقع التواصل الغجتماعي الشهير "فيسبوك".

يذكر ان آخر الإصدارات الغنائية لـ هيثم، كانت من خلال أغنية "كنت غلطة"، مع الفنان هيثم نبيل، وحققت

أكثر من نصف مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

الأغنية من كلمات:سارة سعيد، ألحان:هيثم نبيل، توزيع:حسين النجار، وتقول كلماتها"كتبتلى بداية اجمل من اللى وياك عشتها ياللى عشت معاك مشاعر وهم عدى وقتها عوضتنى الدنيا بعدك ياللى بعدك كان بدايتى حتى احلامى اللى ضايعه معاك خلاص رتبتها

بعترفلك كنت غلطة وحكايتنا خلاص ناسيهم مش هكمل عمرى بندم لا هكمل ناس شاريهم جاى بتندم ع اللى كان لك كان معاك بإيديك خسرته مش هخون انا يوم عيون بقوا دنيتى وبخاف عليهم فوقت منك رغم انك كنت حلم قديم ونولته مش هصدق قلب غير لوكنت يوم فعلا عاشرته".

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