عاصي الحلاني ينعى الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم

ياسر رشاد - القاهرة - شارك الفنان عاصى الحلاني في عزاء الراحل الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوب نائب حاكم دبي ووزير المالية الإماراتي، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

نشر الحلاني صورة للفقيد، وعلق عليها، قائلاً:"أتقدم بأحر التعازي وصادق المواساة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم و ولي عهد

دبي الشيخ حمدان بن محمد وأهلنا في الأمارات بوفاة المغفور له الشيخ حمدان بن راشد سائلاً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته انا لله وانا اليه راجعون ".

وقد أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب

رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وفاة أخيه عن عمر يناهز الـ 76 عاماً، عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

ولد الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، في 25 ديسمبر عام 1945 بدبي، ودرس الابتدائية في المدرسة الأحمدية والثانوية في ثانوية دبي، ثم انتقل إلى بريطانيا لدراسة اللغة الإنجليزية وعلوم البلديات في جامعة كامبريدج.

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