بعيدا عن الكاميرات.. بوتين يتلقى لقاح كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الرئاسة الروسية، الأربعاء، تلقي الرئيس فلاديمير بوتين لقاحا مضادا لفيروس كورونا بعيدًا عن الكاميرات.

وقال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، إن "بوتين تلقى التطعيم ضد فيروس كورونا. يشعر بشعور جيد. وغدا أمامه يوم عمل كامل".

ولم تنشر فورًا مقاطع فيديو أو صور لتطعيم بوتين، لكن الكرملين قال في وقت سابق إن تطعيم الرئيس لن يكون حدثا عامًا، وهو أمر غير معتاد للزعيم الروسي الذي كثيرًا ما يتخذ وضعيات التصوير أمام الكاميرات.

والثلاثاء، قال بيسكوف إن السبب وراء عدم تسجيل عملية التطعيم هو أن بوتين "لا يحب" تلقي التطعيم أمام الكاميرا، مضيفًا: "سيكون عليكم تصديقنا بشأن الأمر".

وعند سؤاله عن السبب وراء عدم تخطيط الزعيم الروسي لعرض عملية تلقيه التطعيم من أجل الدعاية، قال بيسكوف إن بوتين يفعل الكثير للترويج للتطعيم.

وأضاف: "يكرس الرئيس جزءا كبيرا من وقت عمله للفعاليات والنقاشات والاجتماعات المتعلقة بالتطعيم، وإنتاج اللقاح، وهكذا دواليك".

وتابع: "وبالنسبة لتلقي التطعيم أمام الكاميرات، لم يكن مؤيدًا لذلك قط، لا يحب الأمر".

وأوضح المتحدث باسم الكرملين أنه لن يكشف عن نوع اللقاح المستخدم في تطعيم بوتين، لكنه قال إنه "سيكون واحدًا من الثلاثة لقاحات الروسية التي حصلت على الموافقة، وهي إما: "سبوتنيك في" أو "إبي فاك كورونا" أو "كوفي فاك".

وتابع بيسكوف: "لا نقول عن قصد نوع اللقاح الذي سيتلقاه الرئيس، مع ملاحظة أن جميع جميع اللقاحات الثلاثة موثوقة وفعالة تماما".

وفي أغسطس/آب الماضي، أصبح لقاح "سبوتنيك في" أول لقاح مضاد للوباء تتم الموافقة عليه في العالم.