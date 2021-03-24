شكرا لقرائتكم خبر عن تبذير ولا دلع.. كيم كاردشيان تبنى شارع وراء قصرها لممارسة أبناءها "الشوبنج" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن كيم كاردشيان نجمة تليفزيون الواقع الأمريكية، تحاول توفير كافة سبل الراحة لأبناءها، ولكن بطريقة مبتكرة، حيث رصد موقع ذا ميرور خلال تقريره صوراً لبناءها شارع في الفناء الخلفى لقصرها في منطقة كالاباساس وأضاف الموقع أن كيم تسعى بذلك لتوفير شارع تسوق لأبناءها يكون خاص بهم.



كيم كاردشيان وشارع لأبناءها

وأضاف تقرير ذا ميرور أن كيم تسعى بأن تجعل الأطفال لديهم كل ما يريدون ، بوجود مجموعة من المتاجر الصغيرة المتاحة لهم، وأماكن لتناول العشاء.

وذكر التقرير أن كيم أقدمت على تلك الخطوة بالتزامن مع إجراءات الانفصال عن كانى ويست، حيث تسعى لجعل ابناءها سعداء طوال الوقت، وأضاف التقرير أنها ستخصص أيضاً بنفس المكان مجموعة للبراندات الخاصة بها والتي تمتلكها.



كيم كاردشيان وشارع مخصص لابناءها

من ناحية أخرى خطفت عارضة الأزياء العالمية، نجمة تليفزيون الواقع الأمريكية كيم كاردشيان، الأنظار فى آخر ظهور لها خلال توجهها لتناول العشاء في لوس أنجلوس، حيث تألقت وقتها بإطلالة بيضاء بالكامل.



كيم كاردشيان وشارع لأبناءها

وأكملت كيم كاردشيان، البالغة من العمر 40 عامًا، مظهرها الأنيق آنذاك بوضع قلادات فضية سميكة وحذاء يتناسق مع ملابسها، بينما كانت تحمل محفظة معدنية صغيرة وارتدت سوارًا مطابقًا لها.



كيم وشارع لابناءها