شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة الفنان الهندى عامر خان بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضم الممثل الهندى عامر خان لمشاهير بوليوود الذين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، وكشف المتحدث باسم الممثل أن "خان" يخضع حاليًا للحجر الصحى في منزله.



عامر خان

ووفقا لبيان المتحدث باسم عامر خان، الذى نشرة موقع موقع " timesofindia" الهندى :" ثبتت إصابة عامر خان بفيروس Covid 19، وإنه في المنزل في الحجر الصحي الذاتي، يتبع جميع البروتوكولات وهو بخير، مطالبا جميع من تواصلوا معه فى الفترة القليلة الماضية بالخضوع للاختبارات كإجراء احترازى .

وسابقا، كشف نجم بوليوود الشهير عامر خان لعشاقه ومحبيه تصريحات صادمة، خلالها أنه غير منضبط تماما في الحياة الحقيقية، ولكن الشيء الوحيد الذي يحظي باهتمامه وانضباطه فقط هو عمله.

وقال خان في تصريحات تناقلتها العديد من المواقع الفنية أبرزها "ميد داى" : إذا لم أكن ممثلا ولم أعمل بهذا المجال ، كنت سأتحول لأكثر شخص غير منضبط على الإطلاق " .

يذكر أن عامر خان قدم عددا كبيرا من الأعمال الفنية الناجحة ، و من أبرزها : " Dil Chahta Hai " و " Mann " و " Sarfarosh " و " Like Stars on Earth " و " Delhi Belly " و " PK " ، و غيرهم .