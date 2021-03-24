شكرا لقرائتكم خبر عن السقا وكرارة وإدوارد فى صور من كواليس "نسل الأغراب" بعد طرح البرومو أمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الفنان أمير كرارة متابعيه على موقع انستجرام بصورة له من كواليس مسلسل "نسل الأغراب"، حيث ظهر فيها وهو يرتدى الجلباب وممسكاً بالعصا عبر خاصية الاستورى انستجرام.



امير كرارة فى صورة على انستجرام

كما شارك الفنان ادوارد متابعيه عبر حسابه على تويتر بصورتين من كواليس المسلسل مع النجم أحمد السقا،و اكتفى بالتعليق عليها بكتابة "مسلسل "نسل الأغراب" رمضان 2021".



ادوارد بصحبة احمد السقا فى صورة من كواليس نسل الأغراب

وتأتى صور نجوم المسلسل بعد طرح، برومو مسلسل "نسل الأغراب"، من بطولة النجمين أحمد السقا وأمير كرارة، والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، والذى يعرض حصريًا على قناة ON، فى شهر رمضان المقبل.



الفنان ادوارد والفنان احمد السقا

وكان المخرج محمد سامى قد نشر - فى وقت سابق - صورة من كواليس نسل الأغراب على حسابه على انستجرام، والتى جمعته مع كل من أمير كرارة والنجمة مى عمر، بالإضافة إلى الثنائى أحمد داش، وأحمد مالك.



ادوارد على موقع انستجرام

مسلسل "نسل الأغراب" من أضخم إنتاجات الدراما التليفزيونية فى رمضان 2021، ويجمع النجمين أحمد السقا وأمير كرارة للمرة الأولى فى الدراما، ويشارك فى بطولة العمل مى عمر، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، فردوس عبد الحميد، أحمد مالك، أحمد داش، ريم سامى، محمد جمعة، عماد زيادة، أحمد فهيم، ليال عبد الخالق وآخرون، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامى، إنتاج شركة سينرجى.

ويعد مسلسل "نسل الأغراب"، هو التعاون الأول بين كرارة والسقا فى الدراما، حيث قدما سويًا أكثر من عمل فى السينما، وتدور أحداثه فى إطار من الإثارة والتشويق وصراع قوى بين بطلى العمل، كما أن المسلسل يتضمن العديد من المواقف المؤثرة والإنسانية رغم مضمونه التنافسى.