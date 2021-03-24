شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية تمثال مديحة يسرى اللى بيمشى ويتكلم " صور وفيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمثال جميل يشبه صاحبته ويتشابه فى جمال صنعته وتفاصيله معها، وحاز من الشهرة التى حازتها صاحبته الفنانة الكبيرة مديحة يسرى التى تم اختيارها كإحدى أجمل نساء العالم.

وسحر جمال سمراء النيل مديحة يسرى الملايين وقيل عنها المرأة المرغوبة من ربع رجال الكرة الارضية وكتبت عن جمالها العديد من المجلات العالمية ومنها التايم الأمريكية وعدد من الصحف الفرنسية التى اخترتها ضمن اجمل نساء الكون

ومن شدة جمال مديحة يسرى صنع لها أحد فناني النحت من تلامذة الفنان محمود مختارتمثالاً شهيرا كانت تعتز به وكثيرا ما ظهرت بجواره فى العديد من الحوارات الصحفية والصور، وكتبت عنه فى بعض المقالات التى نشرتها مجلة الكواكب فى أعدادها القديمة والنادرة.

ومن ضمن هذه المقالات ما كتبته سمراء النيل لمجلة الكواكب فى عدد نادر تحت عنوان "تمثالى طلسم" ونشرت المجلة مع المقال صورة للفنانة بجوار تمثالها الجميل ذو اللون الأبيض الذى تحول فيما بعد للون البرونزى.

وحكت مديحة يسرى عن حلم قامت بعده مفزوعة من نومها قبل الفجر، حيث رأت أن الروح دبت فى التمثال الذى وضعته فى الصالون، وتحرك من مكانه وظل يتجول بالشقة وذهب إلى الفريجيدير واخرج منه مربى وفاكهة وزبدة وضعها على المائدة وظل يأكل.

وأشارت سمراء النيل إلى أنها تحدثت مع التمثال فى الحلم وسألته: من الذى نقلك من مكانك وأمرك أن تأكل هذا الطعام؟ فأجابها التمثال بعدم اهتمام قائلاً : ومن تكونين حتى تكلمينى بهذه اللهجة إننى أنا الحاكم بأمرى فى هذا البيت وأفعل ما أريد؟ فأصيبت الفنانة الكبيرة بذعر كبير، لازمها بعد أن استيقظت من نومها وسألت مفسرى الأحلام ، فقال لها بعضهم أنها أضغاث أحلام ، بينما قال لها أخرون أن الارواح تتقمص التماثيل على حسب معتقدات الفراعنة. وأكدت الفنانة الكبيرة أن نظرتها للتمثال تغيرت بعد هذا الحلم ولم تعد تراه مجرد قطعة حجر صنعتها يد فنان ماهر، بل رأت فيه شيئاً غامضاً، أشبه باللغز أو الطلسم، وأصبحت تحبه كأنه قطعة منها. وبعد مرور اكثر من 70 عاما على صناعة هذا التمثال وفى زيارة لليوم السابع لمكتب الفنانة الراحلة مديحة يسرى كشف ابن شقيقها ووريثها خليل حبيب عن مقتنيات نادرة لعمته الفنانة الراحلة ومن بينها هذا التمثال النادر، والذى تغير لونه إلى اللون الأسود البرونزى ، وتحدث حبيب عن قصة هذا التمثال. وقال ابن شقيق سمراء النيل :" التمثال ده عمره أكثر من 70 سنة ، عملوا فنان اسمه كامل جاويش عام 1951، وكان من تلامذة محمود مختار، وكانت عمتى تعتز به بشدة وظهرت إلى جواره فى العديد من الصور والمجلات"

وعن تغير لون التمثال من الأبيض إلى الأسود قال خليل حبيب :" كان لون التمثال أبيض كما ظهر فى العديد من الصور، ولكن كان أصدقاء عمتى ومعجبيها بيتصوروا معاه كتير فكان لونه يتغير ولذلك غيرت عمتى لونه إلى هذا اللون اللون البرونزى".



مديحة يسرى



مديحة يسرى



مديحة يسرى



مديحة يسرى



مديحة يسرى



مديحة يسرى



مديحة يسرى