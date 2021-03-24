صورة| دنيا عبد العزيز مع أبطال مسلسل "المداح"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة دنيا عبد العزيز صورة تجمعها بأبطال عمل مسلسل "المداح"، المقرر عرضه رمضان المقبل، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

ظهرت دنيا في الصورة مرتدية "الحجاب"، علقت :"المداح، رمضان 2021".

مسلسل" المداح"، يعرض رمضان المقبل 2021، بطولة: حمادة هلال، أحمد بدير، خالد سرحان، محمد عز، جمال عبدالناصر، دنيا عبدالعزيز، حنان سليمان، محسن منصور، محمد الصاوي، هادى خفاجة، تامر شلتوت، صبحي خليل، عبير فاروق، محمود عامر، هايدي رفعت، بسمة ماهر، وآخرون، العمل سيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري ومدير تصوير كريم عاشور ومن إخراج أحمد سمير فرج.