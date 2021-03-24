حاولت الانتحار وسبب غريب وراء زواجها من عماد حمدي.. حكايات نادية الجندي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

تحتفل الفنانة نادية الجندي، اليوم الأربعاء الموافق 24 مارس، بعيد ميلادها، وتُعد واحدة من أهم الفنانات في السينما المصرية، إذ وضعت بصمتها في الأعمال التي شاركت بها خاصة البطولة النسائية التي نافست بها كبار النجوم، وهو ماجعلها تحصل على لقب "نجمة الجماهير".

ونستعرض في التقرير التالي أبرز المعلومات والحكايات عن نادية الجندي، تزامنا مع هذه المناسبة:

- ولدت نادية الجندي بحي شبرا، ولديها 3 أخوات من والدتها "نعمات"، التي تزوجت في عمر الـ14 عامًا وانجبت 3 أبناء وهم "سعاد-فوزية-أحمد".

- مات زوج والدتها، وتعرفت الأم على والد نادية وهو عبدالسلام والذي كان مقاولا كبيرا وواحد من رجال حزب الوفد، تزوجته وأنجبت منه "محمد ونادية ومجدي وعادل".

- عاشت نادية مع أسرتها بإحدى الفيلات بحي شبرا قبل أن يتغير بهم الحال، ويضطروا للسفر إلى الإسكندرية.

- درست نادية في مدرسة الليسيه وكانت نجمة المسرح بها، ثم انتقلت لمدرسة الأميرة فوقية، وهناك شاهدت الفنان يحيى شاهين وهو يأخذ زميلة لها، هي الفنانة زبيدة ثروت لتشاركه بطولة أحد أفلامه.

- ذهبت نادية وقتها لوالدها وطلبت أن يسمح لها بالتمثيل فرفض، فحاولت الانتحار، إلا أن والدتها وقفت معها، فوافق الأب واضعا 3 شروط حتى يسمح لها بدخول هذا المجال، وهي: أن تخسر وزنها الزائد، أن تحافظ على تفوقها في الدراسة، أن تلازمها والدتها أينما ذهبت.

- قدمت نادية في مسابقة لملكة جمال الربيع التي أقامتها إحدى المجلات الفنية، على أن تكون الجائزة مشاركة الفائزة في أحد الأفلام، وبالفعل جاءت للقاهرة مع والدتها ووقفت أمام لجنة كانت تضم الفنانة ماجدة، المخرج كمال الشيخ والمخرج عاطف سالم، وفازت لتشارك بدور صغير في فيلم "جميلة".

- ثم شاركت نادية الجندي في فيلم "زوجة من الشارع" وتزوجت الفنان عماد حمدي، وشاركت في عدة أفلام بأدوار صغيرة، كما امتلكت وقتها "بوتيك" لبيع الفساتين قبل أن تأخذ خطوة الإنتاج لنفسها، وتحقق نجاحًا كبيرا جعلها واحدة من أشهر نجمات السينما.

- تحدثت نادية الجندي عن علاقتها بوالدها خلال لقائها ببرنامج "السيرة"، مع الإعلامية وفاء الكيلاني، قائلة: "فضلت طول عمري مش عايزة اتجوز إلا واحد في سن بابا، لما اتجوزت عماد حمدي شفت فيه صورة بابا، وكان أكبر مني بكتير كان فرق رهيب والصحافة أيامها كتبت".

- قدمت نادية الجندي العديد من الأعمال الفنية الهامة أبرزها: " بمبة كشر، الباطنية، وكالة البلح، خمسة باب، جبروت امرأة، شهد الملكة، الضائعة، الإرهاب".

- قدمت أيضًا العديد من الأفلام التي حققت نجاحًا جماهيريًا ضخمًا بينها: "مهمة في تل أبيب، حكمت فهمي، امرأة هزت عرش مصر، اغتيال، 48 ساعة في إسرائيل"، كما قدمت مسلسلات عديدة منها "مشوار امرأة، من أطلق الرصاص على هند علام، ملكة في المنفى".