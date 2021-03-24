بحد أقصى 5000جنيه..أسعار تذاكر حفل عبد الحليم حافظ في قصر البارون

ياسر رشاد - القاهرة - في احتفال جديد من نوعه، يستقبل قصر البارون أمسية غنائية مختلفة للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، باستخدام تقنية "هولوجرام"، التي تستخدم للمرة الأولى مع حفلات حليم.

ومن المقرر أن يقام الحفل على مسرح قصر البراون، يوم الجمعة 2 إبريل، وتم تقسيم أسعار التذاكر إلى 4 فئات:

الأولى بقيمة 1500 جنيه، والثانية بقيمة 2500 جنيه، والثالثة بـ3500، والرابعة والاخيرة بـ 500 جنيه.

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تتضمن تقنية "هولوجرام" ظهور العندليب على المسرح بشكل متعدد الأبعاد، يعطي صورة متحركة طبيعية لها، باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة، لتعطي المشاهد شعور مرئي ومسموع لاستعادة ظهوره على المسرح.

يتم استخدام "هولوجرام" للمرة الأولى للعندليب في مصر، حيث تم استخدامها سابقاً لكوكب الشرق أم كلثوم في قصر عابدين، وشهد الحفل

حضور كامل العدد، الذي تضمن باقة غنائية تاريخية لأم كلثوم من خلال التقنية التي تم تقديمها مع إمكانيات تكنولوجية متقدمة من حيث الديكور والمسرح والإضاءة.

سيقام الحفل في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد كورونا، مع الإلتزام بالتباعد الإجتماعي، وتوفير وسائل التعقيم وقياس الحرارة في أركان الحفل للحفاظ على سلامة الحضور.

وفي نفس السياق الاحتفالي، يقام حفل غنائي للعندليب على مسرح الجمهورية، وذلك احتفالاً بذكرى وفاته التي تصادف يوم الثلاثاء 30 مارس، وتم نفاذ تذاكر الحفل بالكامل بعد أيام قليلة من طرحها للبيع.