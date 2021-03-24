بعد تصدره التريند..صراع السقا وكرارة يشعل السوشال ميديا..والجمهور "أنتوا أغراب فعلاً"

ياسر رشاد - القاهرة - أثار البرومو الدعائي للمسلسل الرمضاني الجديد "نسل الأغراب"، الجدل بعد طرحه بساعات عبر مختلف مواقع التواصل الإجتماعي، إضافة إلى تصدره المراكز الأولى في محركات البحث.

تضمن البرومو أحداث غامضة وتشويقية لبطليه "أحمد السقا، أمير كرارة"، اللذان ظهرا بإطلالة مختلفة عن أدوراهما السابقة، حيث يقومان بدور شقيقان من نفس الأب وتحدث بينهما صراعات عائلية ومادية، خاصة مع وجود العنصر النسائي التي تقوم به الفنانة مي عمر والفنانة نجلاء بدر، اللتان ستكونان لهما دور محوري في الاحداث.

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وكان أكثر ماأثار دهشة المشاهدين، هو الغطلالة التي ظهر بها السقا وكرارة، حيث أطل السقا بأسنان فضية ، ووضح كرارة الكحل في عينيه مع دقن طويلة،

بجانب أداءهما في البرومو الذي يوحي بازدياد حدة الصراعات بينهما طوال أحداث المسلسل.

وتستعرض لكم بوابة الوفد، بعض آراء رواد موقع التدوينات القصيرة "تويتر" حول البرومو..

علق "غافي"، على أداء أبطال المسلسل في البرومو:"ياخي المصارية جبابرة تمثيل والله، في القائمة بدون كلام"

ولاحظت "داليا" التحول الثمثيلي لدور كرارة، قائلة:"بجد تحول رهيب من المنسي الطيب والحنية اللي فيه لـ غفران القاسي"

وكتب ياسر:"اللي منتظره أداء السقا وكرارة الصراحة ومتوقع نجلاء بدر ودياب بردو هيعملوا شخصيات كويسة، دياب بيبقى حلو في الشر دايماً، السلبية الوحيدة فرض في رأيي هو فرض مي عمر علينا في

المسلسلات اللي بيخرجها محمد سامي جوزها بس على الله تكون شخصية كويسة".

وعلق "ضي" على مشاركة دياب :"كل أدواره رهيبة ومتحمسه أشوف دوره بنسل الأغراب".

وكتبت نسمة باندهاش:"هو المسلسل ده زومبي ولاإيه الصورة دي من نسل الأغراب"

وعلق أنس مازحاً:"انتوا أغراب فعلاً".

المسلسل من بطولة" مى عمر، ودياب، وفردوس عبدالحميد، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، أحمد فهيم وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف وإخراج محمد سامي.

يعتبر"نسل الأغراب"، هو التعاون الأول بين كرارة والسقا في الدراما، بعد ظهورهما السينمائي من خلال فيلم "هروب اضطراري"، ويقدمان دور أشقاء من نفس الأب، ويدور بينهما عدد من المشاكل والصراعات.

ويشهد المسلسل الظهور الأخير للفنانة الراحلة أنعام الجربتلي، حيث ظهرت في البرومو الدعائي له، ولم تستكمل مشاهدها فيه، ليكون هو آخر محطاتها الفنية التي لن تشاهدها.

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