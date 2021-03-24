أحلام تودع نائب حاكم دبي: سيرته عطرة وإنجازاته جليّة

ياسر رشاد - القاهرة - نعت الفنانة أحلام، الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي ووزير المالية الإماراتي، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

نشرت أحلام صورة للراحل، ودعت له قائلة:"اللهُّم ارحم فقيد الوطن ‫حمدان بن راشد‬ وطيب ثراه وأكرِم مثواه واجعل الجنةَ مُستقره ومأواه واغفر له واصفح عنه و نوّر مرقَده وطيب مضجَعه وأكرمهُ في جنتكَ .

إلى جنات النعيم بصحبة الأنبياء والمرسلين إلى جوار ربه راضياً مرضيا رحم الله فقيد ‫دبي‬ الكبير بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته وألهم ذويه الصبر والسلوان وعظم

الله أجر آل مكتوم ودبي في مصابها الجلل، سيرته عطرة وإنجازاته جلية واضحة وعطاءه مشع في أركان المعمورة رحمه الله ، واللهم اجبر قلوباً تتألم على فراقه ".

وقد أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وفاة أخيه عن عمر يناهز الـ 76 عاماً، عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

ولد الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، في 25 ديسمبر عام 1945

بدبي، ودرس الابتدائية في المدرسة الأحمدية والثانوية في ثانوية دبي، ثم انتقل إلى بريطانيا لدراسة اللغة الإنجليزية وعلوم البلديات في جامعة كامبريدج.

وقد أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وفاة أخيه عن عمر يناهز الـ 76 عاماً، عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

ولد الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، في 25 ديسمبر عام 1945

بدبي، ودرس الابتدائية في المدرسة الأحمدية والثانوية في ثانوية دبي، ثم انتقل إلى بريطانيا لدراسة اللغة الإنجليزية وعلوم البلديات في جامعة كامبريدج.