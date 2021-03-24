برومو "نسل الأغراب" يجتاز المليون ونصف مشاهدة

ياسر رشاد - القاهرة - حقق البرومو الدعائي للمسلسل الرمضاني "نسل الأغراب"، رقم قياسي بأكثر من مليون ونصف مشاهدة، في أقل من 24 ساعة من طرحه عبر الصفحة الرسمية للشركة المنتجة على موقع التواصل الإجتماعي الشهير "فيسبوك".

تضمن البرومو دوران صادمان لـ"أحمد السقا وأمير كرارة"، نظراً للمظهر الذي يخرج به السقا في المسلسل، إضافة إلى أمير كرارة الذي خرج

عن بدلة "الضابط" تماماً، الذي استمر في تقديمه خلال السنوات الأاخيرة الماضية من رمضان.

يشاركهم البطولة "مى عمر، ودياب، وفردوس عبد الحميد، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، أحمد فهيم وانجى المقدم، ومحمد مهران".

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يعتبر"نسل الأغراب"، هو التعاون الأول بين كرارة والسقا في الدراما، بعد ظهورهما السينمائي من خلال فيلم "هروب اضطراري"، ويقدمان دور أشقاء من نفس الأب، ويدور بينهما عدد من المشاكل والصراعات.

ويشهد المسلسل الظهور الأخير للفنانة الراحلة أنعام الجربتلي، حيث ظهرت في البرومو الدعائي له، ولم تستكمل مشاهدها فيه، ليكون هو آخر محطاتها الفنية التي لن تشاهدها.

شاهد البرومو من هنا

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