دراما رمضان.. هل يخرج مسلسل ريهام حجاج من السباق؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تدول عدد كبير من العاملين بالوسط الفني خبر توقف تصوير مسلسل ريهام حجاج الجديد، مؤكدين أن صناع مسلسل "كل ما نفترق" يواجهون أزمة كبيرة بعد حدوث خلافات بين بطلة العمل ريهام حجاج، والمخرج كريم العدل.

وأفادت مواقع محلية أن ريهام حجاج سبب نشوب الأزمة، إذ أدى تدخلها المستمر في عمل المونتاج، واعتراضها على رؤية المخرج والمؤلف إلى صدام كبير، وفضل المخرج كريم العدل الانسحاب وعدم استكمال التصوير، كما تضامن معه مدير التصوير سامح الأمير.



ورغم بث الشركة المنتجة الإعلان الترويجي للمسلسل، وطبع المصلق الدعائي، بات عرضه في رمضان مهددا، ويوجد احتمال قوي بخروجه من السباق هذا العام، لا سيما أنه لم يتم تحديد القناة التي سيعرض عليها المسلسل حتى الآن.





على صعيد آخر نفت الفنانة رحاب الجمل، إحدى بطلات المسلسل، ما تردد حول وجود أزمة انسحاب المخرج، وقالت إن كل هذه الأخبار مجرد شائعات ولا تمت للحقيقة بصلة، مؤكدة أنه لم يتبق إلا مشاهد قليلة وينتهي التصوير.

مسلسل "كل ما نفترق" من تأليف محمد أمين راضي وإخراج كريم العدل، ويشارك في بطولته بجانب ريهام حجاج، عمرو عبدالجليل، أحمد فهمي، آيتن عامر، طارق عبدالعزيز، محمد الشرنوبي.

وتدور القصة حول شقيقتين إحداهما تتميز بالحكمة والعقل، بينما تتميز الأخرى بأنها مندفعة وتميل إلى التمرد، الأمر الذى يدفعها للوقوع في صراعات ومشاكل بالغة الصعوبة.



