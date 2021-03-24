تعرف على سعر الريال السعودي في مصر اليوم الأربعاء 24 مارس 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - واصل متوسط سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، الارتفاع لليوم الثاني على التوالي خلال تعاملات اليوم الأربعاء 24 مارس 2021.

وتراجعت العملة المصرية، أمام الدولار، والدرهم الإماراتي، والدينار الكويتي، خلال تعاملات السوق المصرفية، اليوم الأربعاء، فيما تباينت أمام الجنيه الإسترليني.

سعر الريال السعودي في مصر

وارتفع متوسط سعر الريال السعودي، لدى البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء، إلى 4.188 جنيه للشراء و4.215 جنيه للبيع، مقابل 4.180 جنيه للشراء و4.207 جنيه للبيع.

وثبت البنك المركزي المصري،الخميس، أسعار الفائدة، لتظل أسعار الفائدة في البنوك المصرية كما هي للشهر الخامس.

ووفق مسح ”الخليج 365” في 23 بنكا، ارتفع متوسط سعر الريال السعودي إلى نحو 4.13 جنيه للشراء و4.22 جنيه للبيع.

أعلى سعر للريال

وسجل الريال أعلى سعر للشراء عند 4.19 جنيه في 3 بنوك هي، المشرق، والمصرف العربي الدولي، وبلوم مصر، فيما جاء أعلى سعر لبيع الريال عند 4.25 جنيه في بنك البركة.

وارتفع متوسط سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي)، إلى نحو 4.156 جنيه للشراء، و4.210 جنيه للبيع.

ارتفاع تحويلات المصريين

ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال 2020 ‏‏‏بما يعادل 10.5%‏ بنحو 2.8 مليار دولار لتسجل نحو 29.6 مليار دولار.

وخلال عام 2019 سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج نحو 26.8 مليار دولار، بحسب بيانات البنك المركزي المصري، الصادرة اليوم الإثنين.

أسعار الدولار واليورو والإسترليني

وارتفع متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء، إلى نحو 15.708 جنيه للشراء، و15.808 جنيه للبيع، مقابل نحو 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع، أمس الثلاثاء.

فيما تباين متوسط سعر اليورو، ليسجل نحو 18.67 جنيه للشراء، و18.79 جنيه للبيع، مقابل نحو 18.67 جنيه للشراء، و18.81 جنيه للبيع، أمس الثلاثاء.

كما تباين متوسط سعر الجنيه الإسترليني، ليسجل نحو 21.67 جنيه للشراء، و21.81 جنيه للبيع، مقابل 21.62 جنيه للشراء، و21.82 جنيه للبيع.

أسعار الدرهم والدينار

وارتفع متوسط سعر الدرهم الإماراتي، لدى البنك المركزي المصري، إلى نحو 4.276 جنيه للشراء، و4.304 جنيه للبيع، مقابل نحو 4.268 جنيه للشراء، و4.296 جنيه للبيع.

وصعد متوسط سعر الدينار الكويتي لدى المركزي، إلى نحو 51.92 جنيه للشراء، و52.38 جنيه للبيع، مقابل نحو 51.84 جنيه للشراء، ونحو 52.30 جنيه للبيع، أمس.

توقعات النمو

وقالت وزيرة التخطيط المصرية، هالة السعيد، الأسبوع الماضي، إن الاقتصاد نما بمعدل سنوي 1.35% في النصف الثاني من 2020، ونما 2% في الربع الأخير منه.

وتوقعت أن ينمو الاقتصاد 2.8% في الربع الأول من 2021، و5.8% في الربع الثاني من العام الجاري.