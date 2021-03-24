الحجرف يؤكد أهمية المشاركة الخليجية بمفاوضات "نووي إيران"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي أهمية المشاركة الخليجية بأي مفاوضات تتعلق بالملف النووي الإيراني.

جاء ذلك خلال استقباله، الأربعاء، بمقر الأمانة العامة للمجلس بالعاصمة السعودية الرياض، وزير خارجية الصين وانغ يي.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة آخر التطورات على الصعيد الإقليمي والدولي ذات الاهتمام المشترك، لاسيما في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، من خلال الالتزام بميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن، واحترام سيادة الدول وعدم التدخل بالشؤون الداخلية ومكافحة الإرهاب.

ورحب الجانبان بمبادرة المملكة العربية السعودية لإنهاء الأزمة في اليمن، والتي أعلن عنها الإثنين الماضي.

وأكدا دعمهما للحكومة الشرعية في اليمن، ولجميع الجهود الصادقة لإنهاء الأزمة، بناء على المرجعيات الثلاث المتمثلة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني، وقرار مجلس الأمن 2216، لكي ينعم اليمن والشعب اليمني بالأمن والاستقرار وانطلاق جهود التنمية.

ووفق بيان منشور بموقع الأمانة العامة، اطلعت عليه ”الخليج 365”، أكد الحجرف حرص دول مجلس التعاون على تعزيز علاقات التعاون والصداقة بينها وبين جمهورية الصين الشعبية في مختلف المجالات، بما يحقق المصالح المشتركة، وكذلك الدفع بملف مفاوضات التجارة الحرة بين الطرفين.

وفي ما يخص الملف النووي الإيراني، أكد الحجرف على أهمية مشاركة دول مجلس التعاون في أي مفاوضات تتعلق بذلك، مع أهمية النظرة الشاملة لتتضمن في سلة واحدة برنامجها النووي، والصواريخ الباليستية والمسيرات، وأمن الملاحة وسلامتها، وسلوك إيران المزعزع للاستقرار في المنطقة، تحقيقا للأمن الإقليمي بمفهومه الشامل.

واستذكر الجانبان مخرجات الحوار الاستراتيجي الرابع المنعقد بين الطرفين في 9 نوفمبر/ تشرين ثان الماضي، مؤكدين على أهمية المتابعة لتعزيز التعاون في المجالات الاستراتيجية والاقتصادية والصحية والتنموية، لاسيما في أعقاب جائحة كورونا.