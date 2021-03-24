وفاة الممثل الأميركي جورج سيغال عن 87 عاماً (وسائل إعلام)

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واشنطن: غيّب الموت الممثل الأميركي جورج سيغال الذي رشح لجائزة الأوسكار لأفضل ممثل مساعد عام 1967 عن أدائه في فيلم "?Who's Afraid of Virginia Woolf"، إذ توفي الثلاثاء في كاليفورنيا عن 87 عاما، كما ذكرت مجلة "ديدلاين" في هوليوود.

وفارق سيغال الحياة جرّاء "مضاعفات عملية جراحية في القلب"، على ما أفادت زوجته سونيا في بيان نشرته المجلة.

وُلِد سيغال في 17 فبراير 1934 في بلدة صغيرة في ولاية نيويورك وكانت بداياته السينمائية في مطلع ستينات القرن العشرين، وأدى دوراً صغيراً عام 1962 في "The Longest Day" عن إنزال النورماندي خلال الحرب العالمية الثانية.

إلا أن "?Who's Afraid of Virginia Woolf" يُعتبر أبرز إنجازاته، إذ مثّل فيه إلى جانب عدد من عمالقة السينما كإليزابيث تايلور وريتشارد بيرتون.

كذلك، تولى أدوار البطولة في أفلام لمخرجين كبار، منها "شيب أوف فولز" لستانلي كرامر عام 1965 و"باي باي بريفرمان" لسيدني لوميت عام 1968.

وشارك سيغال حتى العام 2010 في 50 فيلماً، وحصل بالإضافة إلى ترشيحه للأوسكار، على جائزة "غولدن غلوب" لأفضل ممثل في فيلم كوميدي عام 1974 عن "إيه تاتش أوف كلاس".

وعُرف سيغال أيضاً بأدواره التلفزيونية خصوصاً في المسلسلات الهزلية. ومنذ العام 2013، أدى دور بوبس سولومون في مسلسل "ذي غولدبرغز".