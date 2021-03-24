شكرا لقرائتكم خبر عن سميرة عبدالعزيز تكشف: فاتن حمامة أبكتنى ولم تكن تحب سيرة عمر الشريف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدثت الفنانة الكبيرة سميرة عبدالعزيز عن علاقتها بعمالقة الفن الذين شاركتهم العديد من الأعمال خلال الندوة التى استضافها فيها الخليج 365.

ورداً عن سؤال حول علاقتها بسيدة الشاشة العربية فاتن حمامة التى شاركتها أكثر من عمل، قالت سميرة عبدالعزيز:"كنت أحبها جدا منذ صغرى وكنت أحضر جميع أفلامها وعندما علمت أننى سأعمل معها فى مسلسل ضمير أبلة حكمت سعدت جدا، وتقابلنا لأول مرة بالإسكندرية ، ودعت فريق العمل على العشاء ورحبت بنا جدا، وفى التصوير بدأت تقرأ دورها وكان لديها خطأ فى نطق كلمة الجدد، فقلت للمخرجة مدام إنعام وطلبت منى أن أبلغها وبالفعل همست فى أذن فاتن حمامة وأخبرتها بأن هناك خطأ وصححته لها، واستقبلت الأمر بصدر رحب، وبعد المشهد طلبت منى أن أذهب معها فى الكارفان الخاص بها وجمعتنا صداقة وعلاقة قوية"

وتابعت :"عندما تحدثت معها عن عمر الشريف الذى سبق وقابلته فى فرنسا أحسست أنها لا تريد أن تتحدث عنه على عكس عمرالشريف، فعندما عرف أننى عملت مع فاتن حمامة أخذ يتحدث معى عنها باستفاضة وكان يستفسر عن أخبارها"

وأضافت الفنانة الكبيرة سميرة عبدالعزيز :" فى أخر يوم تصوير أعطتنى فاتن حمامة كل الأرقام الخاصة بها وذهبت لها بالفعل ومن يومها أصبحنا أصدقاء، ولها موقف عظيم معى عندما مرض محفوظ عبدالرحمن وذهبنا لعلاجه بفرنسا، فجاءت خصيصاً من انجلترا إلى فرنسا وعرضت على ظرف مالى وحينها بكيت فهى امرأة عظيمة جداً"

وأضافت:" قابلت عمرالشريف فى فرنسا وكان يقيم فى نفس الفندق وعندما رأيته قلت له أنا ممثله مصرية وعملت مع فاتن حمامه فجلس معى وبدأ يسأل عنها، وطلب تليفونى وعندما جاء مصر كلمنى وذهبت له أنا ومحفوظ وكان دائما يسألنى عن فاتن"