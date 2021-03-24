شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الفن يقدمون التعازى لـ الشيخ محمد بن راشد فى وفاة شقيقه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم عدد من نجوم الفن، التعازى إلى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في وفاة أخيه الشيخ حمدان بن راشد، وزير المالية، والذي وافته المنية صباح اليوم الأربعاء.

وكتبت النجمة أحلام، قائلة:" اللهُّم ارحم فقيد الوطن ‫حمدان بن راشد وطيب ثراه وأكرِم مثواه واجعل الجنةَ مستقرة ومأواه و اغفر له و اصفح عنه و نوّر مرقَده وطيب مضجَعه وأكرمهُ في جنتكَ"، وكتب النجم حسين الجسمى: "انا لله وانا اليه راجعون".



أحلام



حسين الجسمى

وغرد النجم رامى عياش، عبر حسابه على تويتر، قائلا:" خالص العزاء لدولة الامارات وشعبها الحبيب ، بوفاة صاحب السمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نسأل الله الرحمة لروحه ولكم الصبر والسلوان".



رامى عياش

وقال النجم عاصى الحلانى: "أتقدم بأحر التعازي وصادق المواساة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم و ولي عهد دبي الشيح حمدان بن محمد وأهلنا في الإمارات بوفاة المغفور له الشيخ حمدان بن راشد سائلاً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته انا لله وانا اليه راجعون".



عاصى الحلانى

فيما كتبت النجمة رانيا يوسف: "خالص التعازي للشعب الإماراتي في وفاه المغفور له حمدان بن راشد آل مكتوم، غفر الله له بواسع رحمته واسكنه فسيح جناته انا لله وانا اليه راجعون"

وغردت الفنانة كارمن لبس، قائلة:" تعازي لدولة الامارات وشعبها بوفاة صاحب السمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم الرحمة لروحه".



رانيا يوسف



كارمن لبس

أعلن ديوان حاكم دبي، اقتصار صلاة الجنازة على الشيخ حمدان بن راشد، على أفراد العائلة فقط، نظرًا للظروف الاستثنائية الراهنة وبسبب الإجراءات الاحترازية، كما ستقام صلاة الغائب على الفقيد اليوم عقب صلاة المغرب في عموم مساجد الدولة.

ونعى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، أخاه الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبى ووزير المالية الإماراتى.

وكتب الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم فى حسابه الرسمى على تويتر : إنا لله وإنا إليه راجعون.. رحمك الله يا أخي وسندي ورفيق دربي.. وأحسن مثواك .. وضعت رحالك عند رب كريم رحيم عظيم.