شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا تروج لموكب المومياوات الملكية:فخورة بهذا الحدث التاريخى وببلدى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتنظر العالم أجمع الحدث الأضخم عالميا وهو نقل المومياوات الملكية من المتحف المصرى بالتحرير إلى مكان عرضها الدائم بالمتحف القومى للحضارة المصرية، وتروج الدولة لذلك الحدث الفريد، وكل نجوم الفن والمشاهير.



يسرا تروج للموكب الملكى

ونشرت الفنانة يسرا عبر "ستورى" حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" بوستر ترويجى لموكب المومياوات الملكية، وعلقت:" 3 أبريل يوم مش عادى في تاريخ مصرنا العظيمة، هيتم نقل موكب المومياوات الملكية الـ 22 مومياء من المتحف المصرى لمتحف الحضارة".

وتابعت :" يبدأ التحرك بـ 21 طلقة تحية لفراعنة مصر العظام، فخورة جدا بهذا الحدث التاريخي والعالمي وببلدي مصر وبحضارتنا العملاقة".

ومن القطع المهمة التى ينتظر العالم مشاهدتها لأول مرة بشكل كامل هى مقتنيات الملك الفرعونى توت عنخ آمون، فى الصرح الثقافى الأكبر عالميًا المتحف المصرى الكبير، المقرر افتتاحه خلال العام المقبل 2021، حيث سيتم عرض مقتنيات الملك التى تتجاوز الـ5000 قطعة بشكل كامل داخل قاعته المخصصة والتى تبلغ مساحتا 7000 متر، وخلال السنوات الماضية تم نقل معظم القطع الأثرية الخاصة بالملك الذهبى، حيث تم نقل ما يقرب من 90%، ولم يتبقى إلا عدد قليل من القطع.

ومن القطع التى من المتوقع أن تنقل فى حدث ملكى كبير مثل ما يحدث مع المومياوات الملكية، هو قناع الملك الذهبى القطعة الأشهر على مستوى العالم.