شكرا لقرائتكم خبر عن إيمى طلعت زكريا تنشر صورة نادرة لوالدها الرحل فى شبابه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت إيمي طلعت زكريا، متابعيها صورة لوالدها الفنان الراحل طلعت زكريا قديمة في شبابه، وذلك عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".



بوست طلعت زكريا

وعلقت ايمي طلعت زكريا علي الصورة قائلة " أبى أيا موت سلب مني مهجتي.. ألم تقوَ تصبِرُ رأفةً بحالتي؟ صَبَغَ أسوَدُكَ نَصاعةَ أبيَضي فلا رسم يُجدي بلا ألواني و فُرشَتي، يا مُحاربًا لم أرى فيه الخنوع، تفاجئني كلَ مرة بالرجوع، لَمَ استسلمت آخرَ جولةٍ و تركتَ جدار قلبي مائلًا مَصدوع، نعم سأحملُ رايتك، سأهزمُ حرباً خانتك، وسَيرى مني الموتُ صَبراً تتجلى فيه سيرتك، نَم هنيئاً تحت أشجار الريحان، وانعم بجنىَ جنتينِ دان، أراك ليلا في جوار الصالحين، وما جزاء الإحسان".



طلعت زكريا

وتوفى الفنان الكوميدى طلعت زكريا بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز 59 عامًا، في 8 أكتوبر 2019، وذلك بعدما تدهورت حالته الصحية، ونقله لأحد مستشفيات السادس من أكتوبر.

وولد الفنان الراحل طلعت زكريا في الإسكندرية عام 1960، وأصيب عام 2007 بالتهاب في أحد شرايين المخ مما أدى إلى إصابته بغيبوبة، وكان آخر أعمال طلعت زكريا فيلم "حليمو أسطورة الشواطئ" والذى تم عرضه فى السينمات فى ديسمبر 2017، وشارك فى بطولته كل من دينا وريم البارودى وأمينة ونرمين ماهروبيومى فؤاد وإخراج محمد سعيد، كما شارك في فيلم "الموقف" بمشاركة منة فضالى ومحمد رضا وريكو وإخراج ممدوح زكى.

وفي وقت سابق، شاركت الفنانة إيمي طلعت زكريا جمهورها عبر حسابها الشخصي على انستجرام، مقطع فيديو تضمن لقطات من آخر أعمال والدها الفنان الراحل طلعت زكريا في فيلم أخناتون، معلقة عليه :"آخر أعمال بابا الله يرحمه مع عمر طلعت زكريا الفيلم المغربي اخناتون في مراكش ربنا يرحمك ياحبيبى، ويكرمك ياعمر واشوفك يا أجمد ممثل في الدنيا، اللى خلف مماتش".