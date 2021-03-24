رسميا.. كاظم الساهر يخطف لقب "نمبر وان" من محمد رمضان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بلغ عدد متابعي النجم العراقي كاظم الساهر، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك 12 مليون متابع من العالم العربي.

ووضع "فيسبوك" ملاحظة تظهر عند البحث عن صفحة النجم العربي كاظم الساهر، كتب فيها: "(The no.1 Arabic legend)، والتي تعني باللغة العربية المرتبة الأولى، الأسطورة العربية".

وبحسب تطبيق "فيسبوك" بات كاظم الساهر، والذى منحه عشاقه لقب"قيصر الغناء"، الأكثر متابعة عربيا وصاحب المرتبة الأولي.

ويرى كثيرون أن شعبية كاظم والقاعدة الجماهيرية الواسعة التي حققها عبر مسيرته الفنية، جعلته يستحق لقب"نمبر وان" وليس المصري محمد رمضان.

كاظم الساهر من مواليد 12 سبتمبر/أيلول 1957، بمدينة الموصل العراقية، بدأ مسيرته الفنية عام 1981 عندما طرح أغنية "ورد العشق" وجمع بين موهبة الغناء والتلحين.

قدم الساهر ما يقرب من 25 ألبوما غنائيا أبرزها "أنا وليلي، سلامتك من الآه، مدرسة الحب، حبيبتي والمطر، يوميات رجل مهزوم".

كما نال خلال رحلته الفنية العديد من التكريمات والجوائز منها الحصول على وسام الاستحقاق من وزارة الثقافة التونسية عام 2000، وفاز بجائزة أفضل مطرب عربي في لبنان عام 2001، وأفضل مطرب في الشرق الأوسط في استفتاء الإذاعة البرازيلية.



