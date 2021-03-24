وفاة الممثل الأمريكي جورج سيجال.. بطل "هوز أفريد أوف فيرجينيا وولف"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توفي الممثل الأمريكي جورج سيجال الذي رشح لجائزة الأوسكار لأفضل ممثل مساعد عام 1967 عن أدائه في فيلم "هوز أفريد أوف فيرجينيا وولف".

وذكرت مجلة "ديدلاين" في هوليوود أن سيجال توفي، الثلاثاء، في كاليفورنيا عن 87 عاما.



وفارق سيجال الحياة جرّاء "مضاعفات عملية جراحية في القلب"، على ما أفادت زوجته سونيا في بيان نشرته المجلة.





وُلِد سيجال في 17 شباط/فبراير 1934 في بلدة صغيرة في ولاية نيويورك وكانت بداياته السينمائية في مطلع ستينيات القرن العشرين، وأدى دوراً صغيراً عام 1962 في "ذي لونجست داي" عن إنزال النورماندي خلال الحرب العالمية الثانية.

إلا أن "هوز أفريد أوف فيرجينيا وولف" يُعتبر أبرز إنجازاته، إذ مثّل فيه إلى جانب عدد من عمالقة السينما كإليزابيث تايلور وريتشارد بيرتون.

كذلك، أدى أدوار البطولة في أفلام لمخرجين كبار، منها "شيب أوف فولز" لستانلي كرامر عام 1965 و"باي باي بريفرمان" لسيدني لوميت عام 1968.





وشارك سيجال حتى العام 2010 في 50 فيلماً، وحصل بالإضافة إلى ترشيحه للأوسكار، على جائزة "جولدن جلوب" لأفضل ممثل في فيلم كوميدي عام 1974 عن "إيه تاتش أوف كلاس".

وعُرف سيجال أيضاً بأدواره التلفزيونية خصوصاً في المسلسلات الهزلية. ومنذ العام 2013، أدى دور بوبس سولومون في مسلسل "ذي جولدبرجز".