محمد منير يصدم جماهير نادي الزمالك

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - صدم المطرب المصري محمد منير عشاقه ومحبيه في العالم العربي، بإعلانه تراجعه عن تشجيع نادي الزمالك المصري وتغيير انتمائه الرياضي.

واعترض محمد منير على مقولة الإعلامية إسعاد يونس، إنه من كبار مشجعي نادي الزمالك، والتي قالتها له خلال استضافته في برنامجها "صاحبة السعادة".

ورد منير عليها قائلا: "كنت من مشجعي الزمالك.. لكن حاليا بحب لاعبي النادي الأهلي".

وأكد منير أنه طالب كل الجماهير بتشجيع النادي الأهلي في أثناء مواجهته السابقة مع فريق بايرن ميونخ، في بطولة كأس العالم للأندية.





وكشف "الكينج"، خلال الجزء الرابع من برنامجه مع إسعاد يونس، عن موقفه من الزواج وتكوين بيت وعائلة قائلا: "مش مقصود إني متجوزش أو ما أخلفش، فجأة لقيت نفسي في الستينيات من عمري، بس على فكرة أنا لسة فاتح الباب، ممكن أتجوز بكرة أو بعده الله أعلم".

وأشار منير إلى أن الغناء ينقذه في جميع الأوقات، سواء في الحزن والفرح، وروى أن يوم عزاء والدته دخل الحمام ووجد نفسه يغني.

وشهد اللقاء أيضا قيام منير بأداء تكبيرات العيد بمصاحبة آلة العود، الأمر الذى نال إعجاب عشاقه.