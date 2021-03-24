مقتل شرطيين اثنين في هجوم بمقديشو

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قُتل اثنان من عناصر الأمن الصومالي في هجوم استهدف نقطة تفتيش أمنية بالعاصمة مقديشو، من قبل مسلحين مجهولين.

ووفق إعلام محلي، وقع الهجوم، الأربعاء، في تقاطع سيناء الذي يعد الخط الفاصل بين مديريتي ورتا نيدا وبونطيري.

ونفذ الهجوم مسلحون مجهولون حيث استهدفوا عناصر الشرطة الذين يقومون بتأمين التقاطع.

ووفق المصدر نفسه، لاذ المسلحون بالفرار عقب مقتل أمنيين اثنين وإصابة آخر، إضافة إلى مصادرة بنادقهم.

ووصلت قوات الأمن الصومالية إلى موقع الهجوم حيث فرضت طوقا أمنيًا، وأجرت عملية أمنية للبحث عن الجناة.

فيما لم تعلن السلطات الصومالية، بعد، تفاصيل الهجوم وملابساته، وما إن جرى القبض على الجناة أم لا.

كما لم تتبن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، إلا أن حركة "الشباب" الإرهابية المرتبطة بتنظيم "القاعدة" غالبا ما تنفذ هجمات إرهابية واغتيالات ضد رجال الأمن في مختلف أنحاء البلاد.

والاثنين، سقط قتلى وجرحى في هجوم شنه مسلحون من حركة "الشباب" على قاعدة عسكرية للقوات الأفريقية جنوبي الصومال.

ووقع الهجوم في بلدة "مير تقوى" بمحافظة شبيلى الوسطى، واستهدف قاعدة توجد فيها القوات البوروندية العاملة تحت قيادة بعثة الاتحاد الأفريقي لحفظ السلام في الصومال (أميصوم).

وقبلها بأيام، أحبط الجيش الصومالي هجوما شنته المليشيات على قاعدة عسكرية بمديرية لوق في محافظة غدو جنوبي الصومال .



وقالت وسائل إعلام محلية، إن قاعدة للجيش بجسر مديرية لوق تعرضت لهجوم مفاجئ من مسحلي حركة الشباب، أعقبه تبادل لإطلاق نار كثيف استمر لنحو ساعة .

وبحسب المصادر نفسها، تصدت القوات الحكومية للهجوم الإرهابي من حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة، وأجبرت المليشيات على الانسحاب.