شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الفيوم يكرم رئيس البيت الفنى للمسرح وفريق عمل عرض المتفائل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرم الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم مساء أمس الثلاثاء الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفنى للمسرح وفريق عمل عرض "المتفائل" من إنتاج فرقة المسرح القومى بالبيت الفنى للمسرح، وذلك تقديرا للمجهود الكبير المبذول فى تقديم عرض المتفائل بالمحافظة، جاء ذلك عقب حضوره عرض "المتفائل"، والذى يقدم حاليا على مسرح قصر ثقافة الفيوم بالمحافظة حتى الجمعة المقبل، وذلك ضمن مشروع مسرح المواجهة والتجوال، تحت رعاية الفنانة الدكتور إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، ويضع خطته البيت الفنى للمسرح برئاسة الفنان إسماعيل مختار، وتنفذه فرقة مسرح المواجهة والتجوال تحت إدارة الفنان محمد الشرقاوى.