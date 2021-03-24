شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف الحلو فى صور مع الأسد "علوش" وأبطال مسلسل نسل الأغراب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مدرب الأسود أشرف الحلو، حفيد المدرب الشهير الراحل محمد الحلو "الكبير"، عن صور مع الأسد علوش وأبطال مسلسل "نسل الأغراب" للنجمين أحمد السقا وأمير كرارة، المقرر عرضه خلال موسم دراما رمضان المقبل.



الحلو مع أمير كرارة

ونشر الحلو، صور جمعته بأبطال المسلسل السقا وكرارة، والمخرج محمد سامى، كما نشر صورة أخرى جمعته مع الأسد "علوش" الذى يظهر خلال أحداث المسلسل، بحسب ما ظهر فى البرومو الرسمى للمسلسل، الذى طرحته الشركة المتحدة، مساء أمس الثلاثاء.



أشرف الحلو مع السقا

مسلسل "نسل الأغراب" من أضخم إنتاجات الدراما التليفزيونية فى رمضان 2021، ويجمع النجمين أحمد السقا وأمير كرارة للمرة الأولى فى الدراما، ويشارك فى بطولة العمل مى عمر، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، فردوس عبد الحميد، أحمد مالك، أحمد داش، ريم سامى، محمد جمعة، عماد زيادة، أحمد فهيم، ليال عبد الخالق وآخرون، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامى، إنتاج شركة سينرجى.



الحلو مع محمد سامى

ويعد مسلسل "نسل الأغراب"، هو التعاون الأول بين كرارة والسقا فى الدراما، حيث قدما سويًا أكثر من عمل فى السينما، وتدور أحداثه فى إطار من الإثارة والتشويق وصراع قوى بين بطلى العمل، كما أن المسلسل يتضمن العديد من المواقف المؤثرة والإنسانية رغم مضمونه التنافسى.







